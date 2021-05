Amici, Maria De Filippi senza rivali: niente più sfida con Amadeus

La semifinale di Amici 20 di Maria De Filippi è attesissima per questa sera. Per il format si abbassa la concorrenza negli ascolti. E’ saltato un noto programma.

L’incredibile successo di Amici arriva anche per quest’anno. Giunto alla sua ventesima edizione ha riconfermato la sua popolarità registrato ascolti da record. Sei milioni di telespettatori hanno seguito la prima puntata del serale. Gli appuntamenti successi hanno registrato una media di cinque milioni.

Stasera è prevista la semifinale. Tutto pronto per la puntata decisiva per gli allievi della scuola. Il pubblico non sta più nella pelle per scoprire chi saranno i finalisti di questa edizione. E anche per questo appuntamento per Maria De Filippi la concorrenza con la Rai sembra abbassarsi.

Amici: slitta la sfida con un noto programma

Da quando è iniziato il serale di Amici, la concorrenza con l’emittente Rai è stato molto bassa. La stessa situazione sembra ripetersi per questa sera. Se il format di Maria De Filippi si sarebbe dovuto confrontare con il programma i Soliti Ignoti di Amadeus, in partenza oggi, questo non accadrà. La trasmissione è infatti slittata.

Il noto programma, che ha raggiunto un grande successo negli ultimi temi, è infatti previsto per la fascia serale. Ma se la prima puntata era in programma per questa sera, arriva il suo slittamento al prossimo sabato.

La sfida tra Amadeus e la De Filippi è quindi rimandata al prossimo weekend. Intanto questa sera nel programma di Amici saranno decretati i finalisti di questa incredibile edizione.