Amici, Raffaele parla rompe il silenzio su Martina a Verissimo: tutta la verità. Stiamo parlando del trio amoroso nato nella scuola di Maria De Filippi che ha appassionato tantissimi

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t co n d i v i s o d a R A F F Æ L E (@raffaele___r)

Raffaele di Amici è stato uno dei concorrenti più amati di questa ultima edizione. Dopo essere uscito qualche settimana fa, è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo dove ha avuto modo di raccontare di questa sua esperienza ad Amici dove è cresciuto tanto e ha avuto la possibilità di cominciare a fare musica in modo serio.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Amici 20, Raffaele parla di Martina a Verissimo: “Ecco cosa è successo tra di noi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFÆLE (@raffaele___r)

“Martina c’è stata sempre. Quando molte volte ero giù, di solito tendo a chiudermi e a isolarmi, lei era una di quelle persone che venivano per capire cosa avessi” ha raccontato. “Lei è stata una bella presenza all’interno della casa. Luca era un mio grande amico nella casa, eravamo amici tutti, mi sono trovato in mezzo a questa cosa che non sapevo gestire. Non so neanche dirlo come sia andata a finire“. Quando Silvia gli chiede se ci fossero state speranze per Martina se non ci fosse stato Aka7even, lui ha sorriso imbarazzato e ha risposto che forse le avrebbe dato una possibilità.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFÆLE (@raffaele___r)

Aka7even non ha idea di quello che sta succedendo tra i due da quando sono usciti dal programma, avranno modo di parlare e di chiarirsi?