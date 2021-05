Amici, svelato il vincitore (ATTENZIONE SPOILER)

Amici 20: il programma si sta avvicinando alla fine e si comincia ad ipotizzare chi sarà a vincere questa edizione. Il web fa un solo nome

Anche questa edizione di Amici sta giungendo al termine, questa sera andrà in onda la semifinale dove vedremo chi è che accederà alla fase finale del programma dove i ragazzi si giocheranno il tutto e per tutto per arrivare alla vittoria. Tra gli spoiler pare che i primi tre finalisti siano Aka7even, Giulia e Sangiovanni, il nome del quarto finalista lo scopriremo soltanto questa sera. Sul web i diversi fandom non vedono l’ora di scoprire chi sarà ad alzare la coppa, ma in tanti non hanno dubbi a prescindere dalle preferenze: Sangiovanni è sicuramente il favorito di questa edizione.

Amici 20, Sangiovanni vincerà questa edizione? Il web non ha dubbi

Samuele, ospite a Verissimo dopo la sua eliminazione, dice che vorrebbe la vittoria di Giulia ma crede che vincerà Sangiovanni dalla prima volta che lo ha visto. Anche i loro compagni di viaggio sono sicuri che sarà lui a vincere questa edizione, ne sono tutti convinti tranne lui che neanche pensava di riuscire ad accedere alla fase finale del programma. Negli ultimi giorni le cose non stavano andando benissimo e temeva davvero di essere il prossimo eliminato, invece sarà uno dei quattro che si giocherà la vittoria la prossima settimana.

Ora tutti non aspettano altro di vedere chi sarà il quarto finalista perché questo cambierà certamente le carte in tavola: chi sarà tra Serena, Alessandro e Tancredi ad aver conquistato il quarto e ultimo posto per la prossima settimana? Lo scopriremo solo questa sera.