Ballando Con le Stelle: finalmente svelata la data di inizio e i giudici

Milly Carlucci ed i suoi ballerini vip ritorneranno sul piccolo schermo anche nel 2021. Il programma di Rai Uno infatti è uno dei pochi che resiste nel tempo e che è in grado di controbattere egregiamente la concorrenza. Molti show infatti, nel corso del tempo, hanno dovuto cambiare programmazione per non scontrarsi con i colossi di Maria De Filippi. C’è posta per te ed il serale di Amici sono infatti due grossi sfidanti del sabato sera, difficili da raggiungere.

In molti ricorderanno che già nel 2020, a causa della pandemia, lo show del sabato sera di Rai Uno fu slittato in autunno. Anche quest’anno infatti i fan del programma dovranno attendere qualche altra settimana prima di rivedere i personaggi famosi sfidarsi nella danza. Probabilmente Ballando continuerà ad essere in programma per il sabato sera ma non in primavera.

Si riparte in autunno con Ballando anche per il 2021. La data ufficiale non è stata ancora resa nota ma il programma sta scaldando i motori e presto potremmo scoprire anche i nomi dei vip in gara.