Benji e Fede, la verità a Verissimo: “Perché ci siamo separati”. Ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato a Silvia Toffanin perché hanno preso questa decisione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benji & Fede (@benjiefede)

Benji e Fede sono stati un duo davvero molto amato dai giovani e la notizia della loro rottura ha destabilizzato tantissime persone. Una scelta inaspettata che è arrivata così, come un fulmine a ciel sereno, che verrà ufficializzata con un ultimo concerto appena questa situazione del covid si sarà un po’ calmata. I due sono amici da sempre, e proprio per proteggere questa amicizia hanno deciso di separarsi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Benji e Fede, la verità sulla loro rottura: “Ecco com’è successo tutto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benji & Fede (@benjiefede)

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, Federico Rossi ha raccontato com’è avvenuta questa scelta. “Io ero nello studio di Modena, lui è venuto da me e mi ha detto: “Fede, io ti voglio bene e sei un fratello per me, lo sai, ma forse dobbiamo prenderci una pausa“. Questa pausa poi è diventata una scelta definitiva, ma sai, il nostro rapporto è migliorato da quando ci siamo separati” ha raccontato Federico. “Ora lui è a Miami, abbiamo fatto fatica ad adeguarci ai ritmi l’uno dell’altro, ma ci sentiamo spessissimo“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram U n po s t c o n d i v i s o d a B e n j i & F e d e (@benjiefede)

E, riguardo il suo fidanzamento, ha rivelato: “Io ero la persona che se lo aspettava meno di tutti. Quando me lo ha detto mi ha destabilizzato, ma sono davvero felice per lui“.