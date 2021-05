Sognate di adottare dei cani ma: quanto costa il loro mantenimento? Ecco tutte le spese necessarie da tenere in considerazione.

Nonostante lo desideriate moltissimo, prima di validare una scelta importante come l’adozione di un cane, avrete bisogno di una serie di delucidazioni dettagliate su tutte le spese a cui dovrete andare incontro. Innanzitutto, per la presa in carico di per sé, i costi variano a seconda delle modalità che riteniate più opportune per scegliere la vostra adozione.

Quanto dalla tipologia di esemplare, o dello stato di vaccinazioni eseguite su di esso, che andrete a scegliere. Generalmente il costo di base oscilla intorno alla modica somma di 20 euro, per arrivare a supere in alcuni casi la soglia dei 200 euro.

Cani, quanto costa adottarne uno? Cibo, cure, accessori ed addestramento

Come qualsiasi essere vivente i cani hanno bisogno di un sostentamento quotidiano. Che voi optiate per delle ricette homemade, purché reputate sane per il loro organismo, o di affidabili marche appositamente in commercio, avrete bisogno di una stima orientativa che comprenda la sua esistenza. Anche in questo caso, a seconda della taglia del cane, vi sarà la necessità di assicurarsi una differente quantità di alimenti. Per gli esemplari di piccola taglia ci si affida ad una somma orientativa di 30/50 euro al mese. Mentre per quelli di taglia più grande fino ai 150 euro.

Per quel che riguarda, invece, le cure vi sono degli obblighi imprescindibili (vaccini, castrazione, libretto, ecc… ), che nella totalità e soltanto per il loro primo anno di adozione, prevederanno un minimo di circa 200 euro, fino ad un massimo di 600 euro.

Altrettanto importante per un cane è l’addestramento. Se conoscete già alcune tecniche di base potreste essere voi stessi i perfetti addestratori per il vostro cucciolo. Qualora avreste bisogno di un professionista, dovrete dunque considerare una spesa dai 20 ai 100 euro per ogni sessione dedicata alla vostra new entry.

Infine sui gadget ( cuccia, guinzaglio, ciotole, giochi, ecc…) pare che sia l’unico fronte su cui potreste muovervi con più nonchalance e garantirvi un risparmio maggiore. Esiste a tal proposito una vastissima rete di negozi e siti internet su cui poter fare affidamento per scegliere i prodotti migliori, soprattutto su scala qualità/prezzo.