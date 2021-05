Carlo Conti distrugge Ilary Blasi: affondo sconvolgente e clamoroso

Ilary Blasi sarà riuscita ad accontentare Mediaset o anche questa volta qualcun altro al suo posto ha vinto la serata? I dettagli.

Quello di ieri è stato un venerdì diverso visto che per la prima volta per la prima volta si sono scontrati Top dieci di Carlo Conti su Rai 1 e L’Isola dei famosi su Canale 5. Entrambi al secondo posto nella consueta gara di share, chi di loro sarà riuscito a scalare in prima posizione? Non ci resta che scoprire quali sono i dati di ascolti del 7 maggio 2021. Il pubblico italiano avrà scelto l’intrattenimento del conduttore toscano o le sfide e i colpi di scena della presentatrice romana? Ecco la classifica di ieri sera.

Ascolti tv: Carlo Conti o Ilary Blasi?

Ecco i dati della serata di ieri, venerdì 7 maggio 2021.

Rai1: Top Dieci – dalle 21:34 alle 00:00 – ha conquistato 3.350.000 spettatori pari al 15.6% di share.

Canale5: L’Isola dei Famosi – dalle 21:47 alle 1:11 – ha intrattenuto 2.858.000 spettatori con uno share del 16.8%.

Rai2: N.C.I.S. ha interessato 1.313.000 spettatori, 5.2% di share, mentre Blue Bloods 1.051.000 spettatori, 4.5% di share.

Italia1: Transformers – L’ultimo cavaliere ha raccolto 1.054.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Rai3: Mother’s Day è seguito da 1.170.000 spettatori con il 4.9% di share.

Rete4: Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.693.000 spettatori, 9% di share.

La7: Propaganda Live ha registrato 1.012.000 spettatori con il 5.5% di share.

Tv8: Indiana Jones e l’ultima crociata segna 308.000 spettatori, 1.4% di share.

Nove: Fratelli di Crozza è seguito da 1.220.000 spettatori con il 5%.

Questa sera ci sarà un’altra puntata di Amici di Maria De Filippi. Siamo arrivati alla semifinale e la vittoria è sempre più vicina. Chi sarà l’alunno preferito dal pubblico? Su Rai 1 invece andrà in onda L’oro di Scampia. E voi avete già deciso? Cosa guarderete in questo sabato sera di primavera inoltrata?