Carlotta Mantovan ricomincia e sorride, ci presenta il suo amore – FOTO

Carlotta Mantovan condivide un pizzico di quotidianità e su Instagram ci mostra come affronta la vita. La foto mette d’accordo tutti i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Carlotta Mantovan dal suo esordio sul palco di Miss Italia non si è mai più tolta i riflettori di dosso. Era il 2001 quando decise di partecipare al concorso di bellezza e proprio lì conobbe colui che sarebbe diventato l’amore della sua vita: Fabrizio Frizzi.

Era proprio lui che conduceva la gara che incorona la più bella d’Italia. Un amore a prima vista, una conoscenza, poi l’inizio di un’intensa relazione fino al matrimonio. E poi ancora la nascita del loro gioiello: Stella.

Era ancora troppo piccola Stella quando il suo papà se ne è andato lasciando un vuoto incolmabile in tutto il pubblico italiano che lo aveva sempre amato e nei colleghi che non perdono occasione, oggi, per ricordarlo.

Carlotta si è chiusa nel suo dolore, rifugiandosi nel suo amore grande, sua figlia Stella. Poche volte ha parlato, per il resto ha tenuto tutto per sé, senza sbilanciarsi e dire molto. Piano piano lei torna a vivere e a sorridere. Ogni tanto ci dà qualche notizia di sé tramite il suo profilo Instagram e la sua ultima foto mette tutti d’accordo.

LEGGI ANCHE –> Anna Tatangelo a letto indossa solo la canotta, un piccolo dettaglio scatena la fantasia – FOTO

Carlotta Mantovan, è tempo di sorridere: la FOTO che piace