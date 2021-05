Caterina Balivo. Cosa avrebbe fatto se non fosse diventata una presentatrice tv

Caterina Balivo è una presentatrice molto stimata da colleghi e pubblico in forza alle reti Rai. Il suo sogno fin da bambina, però, era intraprendere una carriera ben diversa da quella che poi, in realtà, l’ha portata sul piccolo schermo. Scopriamo di più

E’ mancata molto al suo pubblico Caterina Balivo. La bella presentatrice tv ha deciso di mettere in pausa la sua carriera da circa un anno. Con lo scoppio della dilagante pandemia da Coronavirus ha scelto di non tornare al timone del programma Vieni da me e di dedicarsi ad altri progetti personali, in primis la cura della sua famiglia. La donna è sposata con il manager finanziario Guido Maria Brera; la coppia ha due figli piccoli, Guido Alberto e Cora.

La televisione non è sempre stata il suo unico pensiero e solo amore. Caterina Balivo immaginava una carriera inusuale per se stessa quando era una bambina. Difficile vederla in ruolo diverso da quello a cui siamo abituati. Qual era il desiderio della famosa conduttrice?

Caterina Balivo: la carriera incredibile che sognava da bambina

Nonostante non sia alla guida di una trasmissione tutta sua, Caterina Balivo non si è mai allontanata totalmente dal piccolo schermo e dal suo pubblico. L’abbiamo vista recentemente occupare le vesti di giurata durante seconda edizione dello show Il cantante mascherato; inoltre, è sempre attivissima sul suo profilo Instagram come novella influencer dove è cliccata da oltre 1,4 milioni di follower.

Come già detto, è una donna impegnata sia nella sfera pubblica che in quella privata, è una mamma sempre presente per i suoi due pargoletti. Tuttavia, Caterina Balivo ha dichiarato che, in fase di crescita, aveva altri progetti in mente. La sua famiglia d’origine è di stampo molto religioso, in più di un’occasione ha detto che non avrebbe disdegnato l’idea di prendere il velo e farsi suora. La testimonianza è stata raccolta in passato sia in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, sia per il settimanale Io Donna. A incrementare il suo desiderio è stata anche la vicinanza a una zia a cui era molto legata che era suora presso il Convento di Santa Chiara a Napoli.

Con l’arrivo dell’adolescenza l’ipotesi è stata via via accantonata e ha intrapreso la strada che l’ha portata verso il giornalismo. Oggi è la splendida professionista che conosciamo. Siamo in attesa di scoprire i suoi nuovi progetti e se ha messo un punto definitivo all’anno sabbatico che l’ha condotta lontano dalla televisione.