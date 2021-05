Nunzia De Girolamo ha condiviso un video su Instagram in cui cammina con estrema sensualità: l’outfit esalta le forme della conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo sta conquistando sempre più attenzioni: la conduttrice sta ottenendo numeri stratosferici con la sua trasmissione ‘Ciao Maschio’ e anche sui social network colleziona sempre più likes e commenti. La nativa di Benevento è una donna decisamente bella e attraente.

Nonostante un’età non più giovanissima, l’ex politica possiede un fisico eccezionale e le sue curve incantano tutti. La 45enne, poco fa, ha piazzato in rete un breve filmato in cui cammina con estrema femminilità e sensualità e indossa un vestitino che valorizza le sue forme.

Nunzia De Girolamo, sfilata sexy: che scollatura

