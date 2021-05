Elena Morali a YesLife: “Per il futuro? Un progetto nuovo e insolito”

La nota influencer Elena Morali ha scambiato quattro chiacchiere con noi di YesLife. Ci ha raccontato della sua carriera, dei ricordi, del presente e soprattutto ci ha anticipato cosa l’aspetta sul fronte del lavoro

Oggi è una delle influencer italiane più brillanti di Instagram. Capelli biondi, occhi da cerbiatto e un fisico da fare invidia, conta ben 1,2 milioni di follower. Lei è Elena Morali, la showgirl che si è fatta conoscere grazie alla sua partecipando a La Pupa e il Secchione.

Da lì non si è mai più fermata collezionando tante esperienze in tv: da Matricole e Meteore a Chiambretti Night, da Colorado a L’Isola dei Famosi fino ai salotti di Barbara D’Urso in veste di opinionista, per poi esplodere anche sui social, catalizzando l’attenzione di un popolo web sempre più folto.

Elena ama regala a chi la segue scatti incantevoli ma i social, si sa, servono anche per poter esprime il proprio parere. E negli ultimi giorni l’influencer si è esposta anche in merito alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il suo fidanzato, Luigi Mario Favoloso, accusato da Nina Moric di violenza. Lo ha difeso ancora una volta, gioito insieme a lui per l’archiviazione delle accuse e si è scagliata contro la ex del suo fidanzato che si sarebbe inventata tutto solo per aver visibilità. Di questi temi e non solo Elena ha parlato con noi di YesLife.

Arrivata alla soglia dei 30 anni, ti ritieni soddisfatta di quello che hai fatto fino ad oggi?

Mi ritengo soddisfatta degli ultimi 5 anni, quello sì e molto. Se tornassi indietro lavorerei in modo diverso, concentrandomi molto più su me stessa. Negli anni dal 2011 al 2014, diciamo che mi ero persa un po’ per seguire l’amore.

E da piccola, invece, come ti immaginavi?

Da piccola sai che non mi immaginavo .. tutti ti chiedono ciò che vuoi diventare da grande, ma perché mai una bambina dovrebbe saperlo? L’unica cosa che immaginavo era viaggiare e vedere posti bellissimi, del lavoro non mi sono mai preoccupata perché sapevo che prima o poi avrei trovato la mia strada.

In questi giorni ti sei esposta molto sulla vicenda che ha coinvolto Luigi Mario Favoloso. Le accuse contro di lui sono state archiviate. Quanto vale, anche per te che lo hai sempre difeso, questa vittoria?

Beh diciamo che la vittoria è semplicemente l’inizio di una lunga strada, ora che finalmente la verità è uscita del tutto, credo che Luigi prenderà i suoi provvedimenti contro chi l’ha infangato in tal modo.

E a tutte le donne che subiscono violenza, cosa ti senti di dire?

Dico che devono continuare a denunciare, denunciare e denunciare. Quando sei sincera sei già a metà del percorso. Non bisogna aver paura della verità

In onda la nuova edizione dell’isola dei Famosi. Tu hai partecipato, che ricordi hai? E che differenze vedi rispetto ad oggi?

Ho dei bellissimi ricordi, soprattutto per ciò che riguarda l’avventura a contatto con la sopravvivenza e la natura. Anche gli stessi operatori e tutti quelli che vi lavorano dietro sono persone stupende!!! Non posso dire lo stesso di tutti i concorrenti con cui ho partecipato, ma credo questo capiti in tutti i lavori. Questa edizione la sto seguendo davvero poco, più che altro per me sono quasi tutti sconosciuti..

Da sempre appassionata di beauty, oggi sei una delle influencer più in vista sui social. Quanto è importante per te che le donne ti prendano come esempio?

Per me è importante poter dare un consiglio, un aiuto alle persone. Credo che possa essere utile condividere alcune delle mie esperienze, soprattutto nel campo del beauty, quindi perché no.

Guardando indietro, ai tempi de La pupa e il secchione, con gli occhi di oggi come ti vedi? Rifaresti l’esperienza?

Si la rifarei perché mi sono divertita un mondo, ma la prenderei allegramente come un gioco e basta, senza metterci sentimenti ed emozioni perché alla fine è un lavoro. Ai tempi ero una ragazzina, mi facevo prendere troppo da tutto…

E invece il tuo sogno nel cassetto? Cosa desideri per la Elena del futuro?

Desidero trovare il mio posto nel mondo dove abitare, sicuramente un posto al caldo!!!

Progetti? Puoi anticiparci qualcosa?

Come progetti ne ho uno sicuramente diverso dal solito, qualcosa per cui in Italia non vi è ancora una vera e propria figura, spero di poterlo inaugurare entro un paio di mesi per portarlo poi sempre all’estero!!! Per tutto ciò che riguarda invece il mondo televisivo bisogna capire quali palinsesti verranno confermati e quali no tra 2/3 settimane!!!

