Eleonora Daniele, i motivi clamorosi per l’addio alla Tv

Eleonora Daniele spiazza tutti i suoi fan. Ha confessato di avere un piano B e di voler abbandonare la strada da giornalista. Ecco cosa farà

Dal Grande Fratello a nome di punta della Rai. Lei è Eleonora Daniele, la celebre e amata conduttrice di Storie Italiane. Lei che ha usato i reality per emergere nel mondo della televisione e che poi con tanto studio, gavetta, voglia di fare e imparare e con un talento che è notevole, se ne è allontanata profondamente per fare tutt’altro. Prima la recitazione tra fiction e teatro e poi la comunicazione e il mondo del giornalismo.

Sono stati pochi, come lei, i concorrenti del GF Nip che sono diventati così famosi riuscendo a costruire una carriera solida, ricordando che lei quel reality show non lo ha nemmeno vinto.

Lavorare nel mondo della comunicazione era il suo sogno e lei ci è riuscita. Si è laureata, si è iscritta all’ordine dei giornalisti, prima come pubblicista, diventando poi anche professionista. Ha iniziato con la conduzione di Uno Mattina, programma di informazione del mattino di Rai 1 e qui è rimasta per tantissime stagioni. Tanti altri progetti nel mentre fino ad arrivare nel 2017 a Storie Vere, poi rinominato nell’attuale Storie Italiane.

E nonostante Eleonora sia così amata sta facendo preoccupare molto i suoi fan la notizia che voglia lasciare il programma e più in generale la tv. Come mai? Vediamo quali sono i motivi che la spingono verso questa decisione.

Eleonora Daniele confessa: “Ecco la mia nuova vita”

Eleonora Daniele vuole cambiare ancora una volta vita. La celebre conduttrice dopo la sua intervista a Diva e Donna ha mandato in panne i suoi fan. Perché mai lasciare la televisione?

Sappiamo che nell’ultimo anno la sua vita è cambiata. È diventata mamma e le sue prerogative sono cambiate. C’è chi pensa al fatto che il suo piano B sia quello di dedicarsi interamente alla famiglia, visto che non ha negato che le piacerebbe diventare di nuovo mamma. Pensiero giusto ma solo in parte.

C’è, infatti, un’altra passione segreta che Eleonora non ha mai abbandonato e che ha iniziato a coltivare per bene anche con gli impegni televisivi. Un sogno nel cassetto che vorrebbe tanto realizzare e che da qui a cinque anni pensa di portare a compimento. Un’ambizione così forte che la porterebbe ad abbandonare la tv.

A Diva e Donna Eleonora Daniele ha confessato di voler fare altro da grande. Non la giornalista ma la psicologa. Vuole investire in questa professione l’ex gieffina che sta studiando sodo per poterci arrivare. “Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta – ha confessato – Da grande farò la psicologa”. Una doppia carriere per lei? Nient’affatto. “Una vita parallela? No, una vita futura – ha precisato – Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma”.

Ecco che così questi potrebbero essere gli ultimi giorni che la vedremo in tv. Il suo contratto è in scadenza e a quanto ha dichiarato molto probabilmente non la vedremo più sugli schermi nella veste in cui la conosciamo.