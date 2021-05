Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, era amore? Clamorosa confessione

Si torna a parlare di Francesco Todaro e Elisa Isoardi. Il feeling della coppia, tra i protagonisti della scorsa edizione di Ballando con le Stelle, da sempre ha destato sospetti e curiosità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Francesco Todaro e Elisa Isoardi. Due nomi che hanno destato molta curiosità tra il pubblico. In gara a Ballando con le Stelle, il ballerino e la conduttrice hanno fatto coppia fissa nel format. Hanno fatto sognare il pubblico non solo per le loro esibizioni, ma anche per la loro grande intesa. Intesa che ha fatto pensare a un rapporto che andasse ben oltre l’ambito professionale. Nonostante tutto i due non hanno svelato nulla a riguardo.

Dopo molti mesi dalla chiusura della trasmissione di Milly Carlucci nuove indiscrezioni sulla coppia hanno catturato l’attenzione.

Raimondo Todaro: rivelazioni inaspettate su Elisa Isoardi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

A ritornare sull’argomento è stato il ballerino Raimondo Todaro. Ospite a Detto Fatto ha stupito il pubblico con rivelazioni inaspettate.

Bianca Guaccero, tornata in studio in quanto negativa al covid, ha intervistato Todaro. La conduttrice ha posto anche alcune domane sul suo rapporto con la Isoardi durante la loro partecipazione a Ballando con le Stelle.

“E’ da mesi che ti voglio chiedere questa cosa. Questa edizione è stata abbastanza chiacchierata per il tuo rapporto con Elisa Isoardi. Ci devi dire qualcosa che non sappiamo, perché io non ho capito…”, ha affermato la Guaccero.

Quesito a cui il ballerino risponde: “C’era un sacco di feeling. Ci stuzzicavamo parecchio, c’era un amore litigarello e con lei ne sono successo di tutti i colori. Adesso ci sentiamo ogni tanto.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raimondo Todaro (@todaroraimondo)

La rivelazione ha stupito tutto il pubblico. Dopo mesi di interrogativi sospesi Raimondo si sbottona sul rapporto con Elisa facendo trapelare nuove curiosità.