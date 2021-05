Enrico Papi sostituito, al suo posto un nome sconvolgente

Un nuovo progetto spinge Enrico Papi a lasciare non senza dispiacere il suo posto ad un altro conduttore: uno sconvolgente scambio di ruoli.

Le vele si spiegano per il conduttore ed autore romano Enrico Papi. Secondo quanto prevede il nuovo contratto, sancito dalla rete sull’ottavo canale in cui lo showman ha trascorso gli ultimi periodi, Enrico sarebbe ormai destinato a lasciare il suo posto nelle mani di un’altra presenza scenica.

Si tratta perciò di un triste cambio di programma, che vedrà Papi trasferirsi, come già precedentemente annunciato dai rotocalchi e da qualche sua previsione, di approdare in definitiva su Mediaset. Conducendo in tal modo la nuova stagione della storica trasmissione di “Scherzi a Parte“, a partire dal prossimo autunno. Ma scopriamo adesso chi è stato candidato e confermato per prendere il suo posto su TV8.

Enrico Papi: il nome, la sostituzione spiazzante ed i piani per il futuro

Non viene di certo a mancare la fiducia per Enrico da parte della rete che lo sta per accogliere a braccia aperte dopo anni di assenza. Eppure la sua affezione verso il programma di “Guess My Age” pare sia stata da lui stesso dimostrata a più riprese durante la messa in onda delle ultime puntate su TV8.

Preme dunque con foga l’acceleratore, dall’altra parte del binario, un differente showman capitolino. Pronto più che mai a virare dall’attuale posizione in Rai verso la terra promessa di Enrico in prima serata. Si tratta di uno dei più amati presentatori di “Affari Tuoi”. Il quale è più recentemente apparso sul piccolo schermo con gli appuntamenti del reality-game di “Boss in Incognito“.

L’arrivo con eclatante sorpresa di Max Giusti giungerà infine su TV8 dopo un primo momento di indecisione, dettato per l’appunto dalla sua decisione di progettare nuovi orizzonti ed un futuro professionale abbandonando casa Rai. Nulla esclude a questo punto che oltre alla sostituzione con Papi non ci siano in previsione per lui altre novità.