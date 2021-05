Federica Pellegrini continua a far sognare i suoi followers condividendo scatti disarmanti in cui mostra tutta la sua bellezza e la sua sensualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini si sta allenando con grande rigore per prepararsi al meglio alla sua quinta Olimpiade in carriera. I Giochi di Tokyo, inizialmente previsti per il 2020, sono stati rinviati all’estate 2021 a causa della pandemia di coronavirus. La classe 1988 ha avuto anche il Covid nei mesi scorsi: la nativa di Mirano è riuscita a rimettersi in forma ed è sempre più veloce in vasca.

Federica ha tantissimi fans in giro per il mondo. La nuotatrice è seguitissima sui social network: il suo account possiede ben 1,3 milioni di followers. La 32enne ama mettere in rete fotografie incantevoli in cui mostra la sua bellezza stupefacente. L’ultima foto apparsa sul suo profilo ha già fatto il giro del web.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sei la Miss Italia più bella di sempre”: il primo piano di Carolina Stramare blocca Instagram: è delirio – FOTO

Federica Pellegrini bellissima: la foto del sabato sera

Per vederla, vai su successivo.