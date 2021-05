Federico Rossi: cosa non sappiamo del cantante modenese

Federico Rossi conosciuto da tutti per il duo Benji e Fede, ecco alcune curiosità sul cantante. Sappiamo tutto sul ragazzo?

Federico Rossi sarà una degli ospiti di Verissimo e si racconterà a cuore aperto a Silvia Toffanin. Dopo la fine del duo canoro Benji e Fede, cosa ha combinato il cantante? Si è dedicato completamente alla sua storia d’amore con Paola Di Benedetto. I due sono follemente innamorati ed hanno grandi progetti insieme. Ma cosa sappiamo dell’artista e della sua vita passata? Le curiosità non finiscono mai.

Federico Rossi: quei dettagli che non conosciamo

Federico Rossi sta vivendo un periodo di emozioni contrastanti. In ambito lavorativo dopo la fine della coppia canora ha appena pubblicato il primo singolo da solita Pesche. Una nuova sfida per il cantante che dovrà mettercela tutta per conquistare i fan affezionati alla coppia.

Le sue più grandi passioni? Non solo la musica ma anche il calcio e i viaggi. Il ragazzo fa parte della Nazionale italiana Cantanti.

La sua storia con Paola Di Benedetto va a gonfie vele ma non tutti sanno che tra loro qualche anno fa c’è stata una rottura. Il gossip aveva rivelato che ci fosse stato un tradimento da parte dell’artista con Emma Muscat, ma il cantante ha fatto di tutto per riconquistare la sua amata. Le ha dedicato anche una canzone inedita dal titolo Ogni volta.

Nonostante la sua solarità e energia positiva, Federico ha sofferto molto nel corso della sua vita. Ha perso il padre prematuramente a causa di una malattia grave e non ha ancora superato questo grande dolore. Aveva solo ventidue anni e aveva ancora tante cose da condividere con il papà.

All’inizio della carriera molti pensavano che tra lui e l’amico Benji ci fosse una relazione. Il gossip è stato immediatamente smentito da entrambi che hanno rivelato di essere solo grandi amici.