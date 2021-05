Felicissima sera di Pio e Amedeo si rifarà? Ecco il numero degli ascolti

Il programma di Pio e Amedeo andato in onda recentemente su canale 5 ha ottenuto più successo di quanto s’immaginasse

Pio e Amedeo torneranno con Felicissima sera? Forse sì. Il programma ha avuto più successo di quanto non si sarebbero immaginati nemmeno loro. Era molto tempo che sulla rete non si vedeva un programma che portava in scena ospiti di un certo spessore, e condotto da due comici. Certo i due hanno puntato molto su questo come fanno sempre, ricordiamo infatti EMIGRATIS che era una caccia al VIP praticamente.

Pio e Amedeo ottengono un successo inimmaginabile

Il duo comico ha avuto molto successo dunque. Certo la pubblicità fatta da Maria De Filippi durante il serale ad Amici e poi la sua presenza nella prima puntata dello show, ha fatto molto. I due hanno infatti intervistato la De Filippi cercando anche di sottrarle qualche lacrima in vano. Poi è arrivato il turno di Francesco Totti, nome che rimbomba sempre e comunque in ogni contesto. A lui è toccata una parte d’intervista e purtroppo per lui, dei video sponsorizzati per i soliti amici con attività dei due comici. Successivamente abbiamo visto un matrimonio meridionale organizzato sul palco con tanto di Tommaso Paradiso che faceva da colonna sonora, cantando vari balli di gruppo tra cui il Lalli Galli. Indimenticabile.

Bisogna ammettere però che hanno fatto ballare tutti da casa. Ma le sorprese ordite dai due non sono mai abbastanza. Hanno chiamato un Claudio Baglioni che come sempre ha incantato con le sue canzoni, nonostante Pio e Amedeo abbiano provato a cantare insieme a lui. Ma altri due cantanti si sono presentati sul palco, Eros Ramazzotti e Facchinetti che nella prima puntata ha cantato insieme al padre di Amedeo. Un sogno che lui ha voluto regalare a suo padre. Memorabile anche la presenza di Laura Chiatti che bellissima come sempre ha intrattenuto il pubblico con uno sketch artistico.

Finito però con sorpresa perché Amedeo le ha stampato in bocca un bacio con lingua a dir poco allucinante. Grazie a tutti questi momenti, il duo formato da Pio e Amedeo ha sconfitto anche Carlo Conti nella gara degli ascolti. Motivo per cui ci potrebbe essere un ritorno dello show con una seconda edizione.