Fiorentina-Lazio: le pagelle e il tabellino della gara

Le pagelle ed il tabellino dell’anticipo serale della trentacinquesima giornata di campionato di Serie A tra Fiorentina-Lazio, appena terminata.

La Fiorentina conquista 3 punti fondamentali contro la Lazio utili per la salvezza e che a quattro giornate dalla fine allontanano i biancocelesti dal sogno Champions League.

Il gol vittoria arriva al 32′ con un instancabile Vlahovic su un’azione nata sull’asse mancino, Castrovilli serve Biraghi, che appoggia per l’attaccante serbo che non sbaglia.

Fiorentina-Lazio: tabellino e pagelle

La Fiorentina dunque sale così a 38 punti in classifica e si mette al sicuro, in zona salvezza. La Lazio invece, seppure con una gara da recuperare, resta ferma a 64 punti e vede allontanarsi le contendenti un posto in Champions League.

MARCATORI: 32′ Vlahovic

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 6; Venuti 6, Bonaventura 6 (73′ Amrabat 6), Pulgar 6, Castrovilli 6, Biraghi 6; Ribery 6, Vlahovic 7. All. Iachini

LAZIO (3-5-2): Reina 6; Marusic 5, Acerbi 5, Radu 5 (74′ Muriqi 5,5); Lazzari 6 (63′ Luiz Felipe 5,5), Milinkovic-Savic 5,5, Lucas Leiva 5 (63′ Pereira 5,5), Luis Alberto 5,5 (74′ Akpa Akpro 5,5), Lulic 5 (63′ Cataldi 6); Correa 4,5, Immobile 5. All. S. Inzaghi

Ammoniti: Venuti, Acerbi, Vlahovic, Pezzella, Lucas Leiva, Radu, Luiz Felipe, Pereira

Nella prossima gara infrasettimanale la Lazio ospiterà il Parma in casa alle 20:45 mente la viola giocherà alle 18:30 contro il Cagliari, in Sardegna.