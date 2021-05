Caterina Balivo fa impazzire in soli quattro scatti: nella tutina bianca per i suoi ammiratori è un sogno ad occhi aperti.

Una riflessione amata quanto la sua ultima prova di straordinaria bellezza, quella in cui si è cimentata quest’oggi la conduttrice Caterina Balivo. Nella sua ultima pubblicazione su Instagram la presentatrice di “Vieni Da Me“, dopo aver mostrato nell’ultima settimana la sua attività sportiva nella sua palestra casalinga, ha voluto rivelarsi senza timore.

Come ogni donna ha le sue consapevolezze e debolezze, anche Caterina ha le sue. Dunque, oltre a mostrare al pubblico i traguardi raggiunti negli ultimi anni, e non soltanto per quel che riguarda il suo fisico, vuole spronare il popolo femminile ad accettarsi per ciò che si è. Scopriamo di più.

Caterina Balivo, un sogno ad occhi aperti: “le gambe più belle del mondo”

“Ti sei mai preoccupata che il tuo fisico potesse cambiare?”, esordisce così nella didascalia alle quattro meravigliose istantanee apparse sulla dashboard questo pomeriggio. Sorridente ed un quantitativo di energia da vendere, si svela così alla fotocamera la conduttrice nata per un pelo sotto il segno dei Pesci.

Caterina indossa una semplice tutina dalla tinta bianca, composta da degli accuratissimi ricami, e ponendosi di fronte all’obiettivo in un’elegante posa. Accomodata su una sedia in legno, la bellissima conduttrice continuerà poi la riflessione ben accolta dalle sue ammiratrici.

“A volte mi sarebbe piaciuto incontrare una amica che mi dicesse: “Guarda che il tuo corpo cambia tanto dopo la gravidanza e, forse, dopo due anni torna quasi come prima”. Per concludere, come ha anche svelato nella sua ultima intervista concessa al noto settimanale di “Gente“, Caterina confesserà un suo sogno del passato e la sua attuale visione a tal proposito.



Durante la fascia d’età comprendente la sua adolescenze la showgirl sognava di assomigliare all’attrice francese di fama mondiale, Sophie Morceau. Per poi comprendere dall’altro dei suoi 18 anni come essere se stessa potesse divenire la sua vera conquista. E sarà proprio in seguito a tale affermazione che Caterina guadagnerà moltissimi apprezzamenti.