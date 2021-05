Lo scrittore, Gio Evan, sarà oggi ospite di un salottino televisivo, ecco le curiosità nascoste sulla vita del celebre autore.

Scrittore di prosa e poesia, amabile visionario e contemporaneo filosofo, creatore di versi e canzoni, l’artista di origini pugliesi, Gio Evan, ha visto da soltanto poche settimane l’uscita della sua nuova opera poetica pubblicata dalla casa editrice “Rizzoli”, di “Ci siamo fatti mare“. Nel pomeriggio di oggi, sabato 8 aprile, l’autore e reduce Big del “Festival di Sanremo 2021”, con il brano dal titolo “Arnica”, sarà ospite nella trasmissione condotta dalla sempre cordiale Silvia Toffanin, di “Verissimo“. Inoltre a presiedere durante lo stesso appuntamento vi sarà anche l’amica e collega, Elisa Isoardi, che pare abbia sempre fatto il tifo per lui fin dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

Per l’occasione Evan racconterà alcuni particolari alquanto inediti su quest’ultimo periodo della sua carriera, soffermandosi in seguito su qualche interessante aneddoto del suo passato. Nel frattempo, si può però procedere a svelare alcune delle curiosità finora nascoste. Perle riguardanti la sua vita privata, quanto le avventure lavorative che hanno rappresentato in toto quel tragitto verso il suo attuale ed indiscusso successo.

Gio Evan, curiosità nascoste: gli studi ed i progetti prima della fama

Gio Evan nasce a Molfetta, classe 1988, sotto il segno del Toro. Prima della fondazione del suo primo progetto musicale, che vanta l’esordio a cavallo tra il 2012 ed il 2013, e della pubblicazione del suo primo album prodotto autonomamente di “Carniotepaia“, Evan segue fin da piccolissimo le orme della sua curiosità. Grande viaggiatore, oltre che artista, a partire dal 2007 ha visitato moltissime località europee come asiatiche, recandosi fino al Sudamerica a bordo della sua bicicletta. Pare infatti che proprio presso quei luoghi abbia coniato il suo nome d’arte.

Queste avventure per il mondo hanno rappresentato per Evan una vera istruzione, che lo ha portato ad essere l’uomo ed il celebre scrittore di oggi, mentre riguardo i suoi reali titoli accademici si conosce ben poco.

L’artista si è presto distaccato dal luogo natio per intraprendere i suoi viaggi verso mete lontane, trasferendosi soltanto negli ultimi anni in Umbria. La vera casa di Evan dovrebbe essere situata nei pressi di Perugia. Sulla famiglia dello scrittore non compaiono al momento alcune notizie affidabili. Chissà che non decida quest’oggi di approfondire l’argomento in diretta tv.