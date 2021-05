Ospite questo pomeriggio a Verissimo, scopriamo qualcosa in più su una delle protagoniste della scena politica italiana: Giorgia Meloni

Giorgia Meloni è pronta a raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin dove sarà ospite questo pomeriggio. La deputata svelerà aspetti inediti della sua vita privata finora tenuti nascosti al pubblico. Senza dubbio uno dei personaggi politici più discussi e in vista, che si trova spesso al centro di polemiche pubbliche causate dalle sue posizioni e dichiarazioni nei confronti di alcune tematiche sociali e non. Dal 2014 ricopre il ruolo di presidente del partito Fratelli D’Italia che ha fondato insieme a Ignazio La Russa e Guido Crosetto. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Giorgia Meloni: carriera e vita privata

Nata a Roma nel 1977, Giorgia Meloni affronta un’infanzia complicata in seguito all’abbandono del padre con il quale troncherà ogni rapporto. Diplomata al liceo scientifico, diventa una giornalista professionista sebbene abbia sempre dimostrato una forte propensione nei confronti della politica. Un ambito nel quale si impegna fin dall’adolescenza, rimanendo sempre ben ancorata a schieramenti di destra. A soli 31 anni viene eletta Ministro della Gioventù, entrando nella storia della Repubblica Italiana come ministro più giovane. Prima di dar vita a Fratelli D’Italia, la politica si è fatta le ossa nel partito del Popolo della Libertà che la nomina presidente del suo movimento giovanile Giovane Italia.

Le sue posizioni nei confronti della famiglia tradizionale la portano a essere spesso al centro di controversie, soprattutto legate alla sua reticenza nei confronti della difesa dei diritti umani di alcune minoranze. Si ricorda la sua partecipazione al Family Day durante la quale ha espresso aspramente le sue idee in merito, rivelando poi a sorpresa la sua gravidanza.

Nel 2016 nasce la sua primogenita Ginevra, avuta con il compagno Andrea Giambruno. I due si sono conosciuti nello studio del programma “Quinta Colonna” dove Andrea lavorava come autore. La coppia non è ancora legata in matrimonio.

Questo pomeriggio la politica sarà ospite a Verissimo per un’intervista che avrà modo di mostrare un ritratto inedito della sua persona.