Giorgia, la sua simpatia colpisce nel segno e i fan la adorano: strepitosa – FOTO

Giorgia, lo scatto su Instagram che entusiasma i fan. Ancora una volta colpisce nel segno, ed è subito ilarità sui social: unica

Classe 1971, Giorgia ha appena raggiunto il traguardo dei 50 anni, e la sua bellezza ci lascia increduli. Una delle cantanti italiane più amate, primeggia per estensione vocale e intensità, si è sempre differenziata per le contaminazioni musicali che rispecchia nella sua musica.

Un passione che la anima dalla più tenera età, grazie alla vena artistica paterna. Da quel settimo posto al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “E Poi” sono passati 27 anni, di soddisfazioni, album, concerti, riconoscimenti ed enorme successo.

Sono circa sette milioni gli album venduti in Italia, ma le sue canzoni hanno oltrepassato i confini, per raggiungere il mercato internazionale. Una voce che non vogliamo smettere di ascoltare, e che non ha intenzione di fermarsi, come dimostra l’ultimo post di Giorgia su Instagram.

Giorgia, regina della musica

Oltre a essere una delle cantanti più amate ed ascoltate, Giorgia è molto seguita anche sui social. Il suo profilo Instagram vanta 749 mila followers, che oltre alla voce, ne stimano la personalità e simpatia, dimostrata anche nell’ultimo scatto.

Leonessa da palcoscenico, Giorgia si ritrae con il suo strumento del potere. Come sempre spiritosa e splendida, mostra tutta la sua energia, mentre canta e quasi addenta il microfono.

Cantante dalle sue sublimi capacità canore, lo scatto è la rappresentazione del suo talento e della grinta che lo caratterizza. Citando il mitico Alberto Sordi, si presta all’ironia: “M’hai provocato, e io me te magno!”, scatenando l’ilarità su Instagram.

Risate e commenti, numerosi like, ma soprattutto infinita ammirazione da parte dei fan, che la considerano unica ed irripetibile.