Harry e Meghan, la richiesta di denaro per il compleanno del figlio Archie

Il primogenito di Meghan Markle e Harry, il piccolo Archie, ha appena compiuto 2 anni. Per lui sarà l’ultimo compleanno da figlio unico, visto che a breve la mamma darà alla luce una sorellina. Mantenendo la tradizione della casa reale britannica, i coniugi Windsor hanno diffuso un nuovo ritratto ufficiale del bimbo. Stavolta Archie è ripreso mentre corre con in mano dei palloncini.

Nonostante i difficili rapporti con la Royal Family, da Londra sono comunque arrivati gli auguri per l’ormai ex principino. Una piccola stoccata però è arrivata dal padre di Harry, Carlo, che sulla propria pagina Instagram ha usato una foto in cui è stata tagliata fuori Meghan. Evidentemente l’erede al trono non ha ancora digerito il trasferimento in California e l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey.

Ma il giorno del compleanno di Archie non è passato inosservato nemmeno dai tantissimi fan della coppia, che hanno mandato i propri auguri da ogni parte del mondo. A loro Harry e Meghan hanno avanzato una richiesta di denaro per un’iniziativa a nome del bimbo. Di cosa si tratta?

Harry e Meghan, la richiesta per il compleanno di Archie

Harry e Meghan hanno colto l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema molto pressante: i vaccini contro il Covid-19. Allo scopo di contribuire alla copertura vaccinale in tutto il mondo, soprattutto nei paesi più disagiati, hanno avanzato la richiesta di donazioni volontarie.

La coppia, da sempre attenta alle iniziative filantropiche, porta avanti le proprie cause benefiche tramite la fondazione Archewell. Sul loro sito hanno spiegato i motivi di questa scelta, ringraziando i fan che hanno aderito. “Siamo stati profondamente toccati negli ultimi due anni nel sentire il calore e il sostegno per la nostra famiglia in onore del compleanno di Archie”.

Meghan e Harry hanno chiesto donazioni affinché si colmi il divario fra nazioni ricche e povere, che ultimamente si è ancora più accentuata viste le disparità nella distribuzione dei farmaci anti-Covid. E concludono: “Nei paesi in via di sviluppo la distribuzione del vaccino deve ancora iniziare. Se avete i mezzi per farlo, vi invitiamo a contribuire per portare i vaccini alle famiglie nei luoghi più vulnerabili”.