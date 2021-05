Incidente per il personaggio televisivo: le condizioni di salute. Stiamo parlando di Gianluca, uno degli ultimi tronisti del programma più amato della fascia pomeridiana

Vi ricordate di Gianluca De Matteis? È stato uno dei tronisti più amati della scorsa stagione di Uomini e Donne, ma purtroppo le cose per lui non sono andate come sperava: non è riuscito a trovare la donna con cui voleva condividere il resto della sua vita e per questo decise di lasciare il programma. Ad oggi è molto seguito sui social, ed è proprio sul suo profilo Instagram che ha dato la notizia inaspettata.

Uomini e Donne, incidente per Gianluca De Matteix

Gianluca ha raccontato su Instagram di aver avuto una brutta disavventura mentre era in moto: per evitare di investire un gatto in curva, è finito a terra e lo hanno portato al pronto soccorso. Non ci sono fratture ma è complicato camminare per lui in questo momento, con un po’ di riposo tutto dovrebbe andare meglio.

Il fisioterapista ha avvertito dei problemi al ginocchio e per questo motivo gli ha fatto degli accertamenti. Non sarà facile per lui restare a casa, considerato che è sempre stato uno spirito libero e che non riesce a stare fermo un attimo, ma ha bisogno necessariamente di un po’ di riposo per rimettersi.