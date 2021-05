La Vita in Diretta. Alberto Matano dà la notizia incredibile che tutti aspettavano

La Vita in Diretta. Il giornalista Alberto Matano fa un annuncio sconvolgente riguardo una notizia di cronaca che ha tenuto ultimamente tutti con il fiato sospeso. Finalmente ci sono novità sul caso Mauro Romano

Il caso della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina rapita da Mazara del Vallo (TP), è diventato nuovamente mediatico grazie al clamore suscitato da una ventenne russa che si sospettava potesse proprio la bambina siciliana. La delusione dopo la scoperta che le due identità non combaciavano è stata soppiantata dal fervore della riapertura dell’interesse sulla vicenda. Questo ha comportato anche lo spostamento del clamore su altri “cold cases” (situazioni irrisolte) di anni passati. Tra questi annoveriamo inoltre quello di Mauro Romano, il bambino di 6 anni scomparso da Racale (Lecce) nel 1977.

Bianca Colaianni, madre del piccolo, da tempo è convinta che suo figlio sia stato portato a Dubai e sia lo sceicco Mohammed Habtoor, il quale ha sempre rifiutato un incontro con la donna. La Vita in Diretta ha dato annuncio di novità al riguardo.

LEGGI ANCHE -> Alberto Matano, lo scontro con la collega per la vicenda di Denise Pipitone

La Vita in Diretta. Alberto Matano annuncia una novità sul caso Mauro Romano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Vita In Diretta (@vitaindiretta)

LEGGI ANCHE>>>Silvia Romano si è sposata: anche il marito si è convertito all’Islam

Bianca Colaianni ha sempre sostenuto che dietro l’identità dello sceicco Mohammed Habtoor si possa nascondere quella del figlio Mauro Romano, scomparso all’età di 6 anni da un paesino in provincia di Lecce, Racale. La donna ha notato delle somiglianze importanti che l’hanno fatta giungere a questa conclusione, non solo i tratti somatici ma anche due cicatrici su una mano e sul volto.

Lo sceicco ha sempre rifiutato l’idea di sottoporsi all’esame del DNA, nè si è mai concretizzato un incontro dal vivo in Italia o a Dubai. Alberto Matano ha annunciato una notizia che tutti stavano aspettando a La Vita in Diretta. A quanto pare, lo sceicco e la famiglia Romano avranno occasione di parlarsi.

Come sottolineato dall’inviato Max Franceschelli, l’incontro non sarà in presenza ma avverrà in modalità virtuale, anche per tutela sanitaria a causa della pandemia da Coronavirus in atto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La conferma è arrivata anche da Antonio Maria La Scala, avvocato della famiglia del piccolo scomparso, che ha asserito che sono in corso trattative per protezione della privacy sia dei Romano, sia dei ricchi imprenditori arabi, per via del clamore mediatico suscitato dalla vicenda.