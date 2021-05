Laura Pausini, la musica non si ferma: nuovo annuncio sui social FOTO

Laura Pausini, la musica non si ferma: nuovo annuncio sui social. Dopo l’esperienza agli Oscar, Laura continua a conquistare tutti e a raggiungere traguardi importantissimi

Laura Pausini è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale. Ha raggiunto il successo quando era a malapena una ragazzina, esordì al Festival di Sanremo grazie all’aiuto di Pippo Baudo che credette in lei fin dal primo momento. Non sapeva che quello sarebbe stato l’inizio di una carriera che l’avrebbe spinta a portare la musica italiana in tutto il mondo, diventando così motivo d’orgoglio per il nostro Paese.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi

Laura Pausini presente a #EllasySuMúsica, l’annuncio su Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n po s t c o n d i v i s o d a La u r a P a u s i n i O f f i c i al (@laurapausini)

Laura quest’anno ha raggiunto un traguardo importantissimo che si porterà dietro per tutta la vita: ha ricevuto una candidatura agli Oscar e, anche se le cose non sono andate così come in tanti hanno sperato, è stata comunque una esperienza molto importante per la sua carriera. A nessuno era mai successo prima d’ora. Adesso Laura è amatissima e voluta da chiunque, infatti parteciperà ai David di Donatello e ad un solo giorno da questo annuncio sui social, ha rivelato che sarà presente anche agli Ellasy Su Musica.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici 20, chi è Sangiovanni: vita, carriera e il suo vero nome

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Di certo è un periodo bellissimo per Laura, continua a raggiungere traguardi importantissimi e inaspettati per quella ragazzina che tanti anni fa salì sul palco di Sanremo, inconsapevole di quello che avrebbe vissuto da lì a poco. Da quel momento in poi, non si è mai fermata.