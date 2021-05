Carolina Stramare ha condiviso un paio di fotografie su Instagram decisamente intriganti: i fan stanno letteralmente impazzendo per lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare, nel 2019, vinse il titolo di ‘Miss Italia’: la ragazza conquistò tutti con la sua bellezza incredibile, i suoi occhi (dotati di una sfumatura verde pazzesca), e il suo fisico meraviglioso. La nativa di Vigevano, da quel giorno, ha iniziato a raccogliere sempre più consensi anche sui social network: il suo profilo Instagram vanta ad oggi 222mila followers.

Carolina sa come far impazzire la sua platea e condivide ogni giorno scatti infuocati e sublimi in cui mette in mostra il suo fascino e le sue forme spettacolari. La Stramare, poco fa, ha colpito tutti i suoi seguaci condividendo un primo piano da arresto cardiocircolatorio. La 22enne è ricercatissima dalle aziende come testimonial: il suo volto fa sempre il pieno di likes.

Carolina Stramare, primo piano infuocato: meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare, poco fa, ha piazzato sul web un paio di scatti da brividi. L’ex Miss Italia mostra tutta la sua bellezza stupefacente con un primo piano da urlo. Nella prima foto, la ragazza fa vedere a tutti l’intensità dei suoi occhi. Nella seconda, invece, la modella chiude dolcemente i suoi occhi e sfodera un sorriso raggiante.

Il post ha già raccolto 10mila cuoricini in poco tempo. Gli utenti stanno commentando con grande velocità. “Così bella e sexy”, “Sei la Miss Italia più bella”, “Esagerata”, “La perfezione esiste”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

La bellissima nativa di Vigevano, qualche giorno fa, fece salire la temperatura su Instagram condividendo uno scatto in cui indossava un body da paura con gambe esagerate in bella vista.