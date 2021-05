RAI, tremano i conduttori. I confermati e i rimossi per la prossima stagione

RAI. Area di rinnovamento nella tv di stato? A fine stagione arrivano i nomi dei personaggi che hanno raccolto buoni risultati e quelli che, invece, verranno ricollocati. Scopriamo di chi si tratta

Per chi vive di televisione il periodo che intercorre tra Maggio e Giugno è davvero cruciale. Ci troviamo, infatti, a fine stagione; le vacanze estive si avvicinano e tutti i maggiori programmi andati in onda si avviano alla conclusione. Momento dunque di tirare le somme e, dati auditel alla mano, verificare chi ha raccolto consensi del pubblico e chi, invece, probabilmente subirà cambiamenti o ricollocazioni.

Qual è la situazione in casa RAI? Molte sorprese ma anche tante conferme che si piazzano in buona posizione anno dopo anno.

Rai: le pagelle dei conduttori più amati e quelli che, invece, hanno arrancato

La tv di stato deve combattere la concorrenza delle reti Mediaset e, ora come non mai, dei canali in streaming digitale che hanno tenuto incollata agli schermi una grossa fetta di pubblico con i loro programmi freschi e innovativi. Si pensa già alla prossima stagione che avrà inizio a settembre 2021. Secondo il sito Dagospia ci sarebbero molte conferme tra i conduttori ma altrettanti flop.

Primo nome di rilievo che ritroveremo sicuramente in autunno sarà quello di Mara Venier. Il volto storico di Domenica In aveva messo in agitazione tutti con il rumor di voler abbandonare la nave. A quanto pare, invece, sarà sempre la Signora della domenica pomeriggio anche nel prossimo futuro.

Bene anche Alberto Matano con La Vita in Diretta, confermato sicuramente per gli ottimi ascolti. Raccolgono consensi e ritroveremo Serena Bortone con Oggi è un altro giorno ed Eleonora Daniele con Storie Italiane. Antonella Clerici sarà probabilmente riconfermata alla guida di due programmi che sono stati graditissimi dal pubblico: E’ Sempre Mezzogiorno e The Voice Senior. Su Rai Due sono decisamente promossi Bianca Guaccero con Detto Fatto e Milo Infante con Ore 14.

Andiamo alle dolenti note.

Quelli che non decollano in casa Rai sono i varietà che non riescono a rispondere adeguatamente alla concorrenza schiacciante di un asso che contemporaneamente viene giocato da Mediaset, ossia Maria De Filippi. Programmi come C’è Posta per Te, Amici ma anche Tu si que vales toccano vette auditel talmente alte che si è rinunciato a investire in una controprogrammazione. Unica mosca bianca Ballando con le Stelle di Milly Carlucci che si rivela una miniera d’oro. Altro nodo da sciogliere, lo show sovrano di tutti: il Festival di Sanremo. Amadeus ha detto che non sarebbe tornato ma la decisione non è poi così scontata.