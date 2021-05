Svelato finalmente a che ora cadrà il razzo Lunga marcia 5B che interesserà nove regioni italiane. Ecco tutti i dettagli.

Il margine sull’orario stimato per il rientro del secondo stadio del razzo cinese Lunga marcia 5b si è ridotto.

E’ stata l’organizzazione europea per la sorveglianza spaziale Eusst (EU Space Surveillance and Tracking) a svelarlo e secondo i loro calcoli la finestra temporale è di circa 4 ore.

Anche la Protezione civile comunica che si è ridotta la finestra di incertezza relativa al rientro incontrollato in atmosfera.

Il Dipartimento spiega che resta remota la possibilità che i frammenti possano cadere sul nostro territorio ma il tavolo tecnico continuerà a seguire l’evolversi della situazione.

Ecco a che ora cadrà il razzo

Tuttavia la Protezione Civile chiarisce: “Non si può escludere la remota possibilità di un interessamento del nostro territorio, ipotizzando 1.000 oggetti spaziali con le stesse caratteristiche in rientro incontrollato nello stesso momento, in tutto il mondo non sarebbero più di 3 le persone coinvolte”.

E aggiunge: “I frammenti impattando sui tetti degli edifici potrebbero causare danni, perforando i tetti stessi e i solai sottostanti, così determinando anche pericolo per le persone: pertanto, non disponendo di informazioni precise sulla vulnerabilità delle singole strutture, si può affermare che sono più sicuri i piani più bassi degli edifici. All’interno degli edifici i posti strutturalmente più sicuri dove posizionarsi nel corso dell’eventuale impatto sono, per gli edifici in muratura, sotto le volte dei piani inferiori e nei vani delle porte inserite nei muri portanti (quelli più spessi), per gli edifici in cemento armato, in vicinanza delle colonne e, comunque, in vicinanza delle pareti”.

Dunque l’orario stimato è indicativamente tra le 4:32 italiane con una finestra temporale di circa 4 ore che va dalle 2:32 circa alle 6:45 circa.