Rosalinda Cannavò e il bacio con Zenga: i fans in tilt sui social – FOTO

Rosalinda Cannavò e il bacio con Andrea Zenga: i fans in tilt sui social. Dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip, i due sono più innamorati che mai

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sicuramente una delle coppie più amate del mondo dei social. Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip durante l’ultima edizione andata in onda: lui è entrato in un secondo momento mentre lei c’è stata fin da subito. Non sapeva che il suo percorso si sarebbe incrociato con il suo e che la sua vita sarebbe totalmente cambiata con questo reality.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga bellissimi su Instagram: record di likes

Rosalinda nella casa è tornata a farsi chiamare con il suo nome, ha chiuso una relazione lunga di dieci anni e ha capito di volere molto di più da un proprio partner. E, proprio mentre realizzava questo, ha conosciuto Andrea con cui si è sviluppata prima un’amicizia e poi una frequentazione inaspettata che hanno continuato fuori dalla casa appena si sono rincontrati dopo il reality.

Ad oggi Rosalinda e Andrea sono felici, affiatati e innamorati come non mai. Rosalinda ha conosciuto una bellissima persona che la fa sentire ogni giorno una principessa e che le sta permettendo una favola, ma una favola vera, dopo tanti e tanti anni di compromessi e di storie finte.