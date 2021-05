Avere un forte legame con la propria madre è qualcosa di meraviglioso, ma alcuni uomini rimangono anche fin troppo ancorati ad esso. Scopriamo i segni zodiacali più “mammoni”

Dal possedere uno splendido rapporto con la propria madre allo sfociare in una vera dipendenza dalle comodità che questo ne comporta il passo è breve. È insindacabile quanto sia importante avere un legame speciale con la figura materna e quanto il suo supporto incondizionato possa essere fondamentale nella vita di ognuno. Tuttavia per alcuni uomini risulta complicato staccarsi da alcune ritualità con la quale sono stati abituati a crescere. Questo in età adulta potrebbe risultare essere un problema. Da qui la definizione di “mammone” che va a riferirsi a tutta una serie di persone che sembra rifiutarsi di crescere e di staccarsi dal cordone ombelicale. Secondo gli astrologi questo potrebbe avere a che fare anche con il proprio segno zodiacale: scopriamo perché.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, per questi segni maggio non sarà un mese facile: i motivi

I segni zodiacali più immaturi: gli uomini più mammoni

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, se sei sempre in ritardo potrebbe dipendere dal tuo segno: scopri perché

Con il termine “mammone” si fa riferimento soprattutto all’immaturità mostrata da alcuni uomini. In questa categoria troviamo il segno zodiacale dell’Ariete che non tarda a mostrare aspetti della sua persona piuttosto immaturi. In particolare la sua volontà di essere costantemente al centro dell’attenzione lo porta a fare i capricci nel momento in cui questo non avviene. Quando non riceve ciò che desidera arriva persino a offendersi e a tenere il muso proprio come i bambini.

Lo stesso si potrebbe dire del Toro, molto attaccato alla figura materna e abituato a ricevere determinate attenzioni da lei. Questo lo porta a volerle ricevere anche da tutte le altre persone che fanno parte della sua vita e che andrà a mettere a confronto con la propria mamma. Nessuno raggiungerà però mai i suoi standard e questo lo porterà a lamentarsi di non essere considerato abbastanza.

Poi troviamo gli uomini nati sotto il segno della Bilancia che potrebbero essere definiti come viziati. Il fatto di essere stati cresciuti in un determinato modo, ricevendo sempre tutto ciò che desideravano, li ha portati ad affrontare la vita come se tutto li fosse dovuto. Nel momento in cui questo non avviene, si scaglieranno verbalmente attraverso attacchi e giudizi spesso non necessari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Infine c’è il Leone, segno caparbio e particolarmente intenso. Ogni sua emozione viene espressa in maniera colorita tanto da arrivare a fare dei veri e propri teatrini. Piange, urla, scalpita, proprio come era solito fare da bambino quando la madre finiva puntualmente per accontentarlo. Proprio per questo deciderà di rivolgersi a lei ogni volta che non otterrà la ragione con la consapevolezza di trovare una spalla che lo conforterà.