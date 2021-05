Si chiama Camilla ed è la figlia di un famoso attore. La riconoscete? FOTO

Si chiama Camilla ed è la figlia di famoso attore nonché volto molto amato dal pubblico. Anche la figlia sta in tv ma con un ruolo diverso.

Classe 1994, Camilla Ghini è la figlia dell’attore Massimo, apprezzatissimo sia in tv che al cinema ed anche a teatro. Un artista completo che vanta un eccezionale curriculum. Forse è questo che ha suscitato in Camilla la voglia di seguire le orme del padre. Non fa l’attrice ma ha iniziato anni fa nel mondo dello spettacolo, inizialmente nei canali Mediaset e precisamente a Forum, condotto da Barbara Palombelli.

Presenza ormai fissa da un paio di anni in quello studio che di recente la giovane ha definito essere simpaticamente la sua seconda casa. Camilla non ha mai nascosto l’amore e la stima per il padre infatti sbirciando sul suo profilo Instagram sono presenti numerosi scatti insieme al noto attore.

Attiva sui social, vanta 45 mila followers. Ma di cosa si occupa Camilla? Per chi ama ascoltare la radio saprà come la giovane si è subito fatta strada come speaker radiofonica, ed oggi vanta collaborazioni con RTL 102.5 e Radio Zeta.

Camilla Ghini, famiglia, progetti ed hobby

Camilla è nata dall’unione di Massimo Ghini e Federica Lorrai. Per l’attore era il secondo matrimonio con la donna – concluso quello con la collega Nancy Brilli – dalla cui unione è nato anche Lorenzo, gemello di Camilla.

La giovane posta tante foto che rappresentano quelli che sono i suoi impegni lavorativi mostrando sempre entusiasmo in quello che fa e questa dedizione la colgono anche gli utenti social che le rivolgono sempre dei dolci pensieri.

Inarrestabile e poliedrica, nella sua biografia su Radio Zeta, la stessa scrive: “…piacciono i viaggi, i vestiti, i libri. A tempo perso cucina e studia: a volte anche insieme. C’è il rischio di bruciare tutto, ma bisogna pur ottimizzare i tempi…”