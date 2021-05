“Non se ne può più”, Sucidi Covid: il tasso è in continuo aumento

Qual è la situazione in Italia riguardo ai suicidi per Covid? Il numero di morti aumenta giorno dopo giorno, ecco quali sono le statistiche

Da un anno la pandemia ha sconvolto le nostre vite. La normalità non fa più parte della routine e le regole da rispettare sono tante. In questo periodo molte attività sono state costrette ad abbassare definitivamente la serranda, in mancanza di sussidi solidi. Il tasso di suicidi cresce a vista d’occhio e il Covid diventa un problema sempre più grande. Le vittime aumentano e il disagio è molto evidente.

Suicidi Covid: un nuovo caso in Italia

L’ultima vittima è un uomo di cinquant’anni di Roma. Il proprietario di un bar in zona Tiburtina si è tolto la vita impiccandosi. La moglie e gli amici hanno tentato di aiutarlo ma la chiamata del 118 è avvenuta troppo tardi, non c’era più nulla da fare. Il tragico episodio è avvenuto ieri il 7 maggio. Secondo le testimonianze di parenti e amici, l’uomo era caduto in depressione dopo l’ennesima chiusura dell’attività. Problemi legati alla burocrazia, modifiche dettate dalle nuove regole Covid che non poteva adottare per il suo locale. Per questo è stato costretto a tirare la serranda ancora una volta.

Gli altri casi

Non è di certo il primo suicidio conseguente al Covid. Secondo i dati dell’Osservatorio suicidi della Link Campus University di Roma, sono avvenuti 25 suicidi durante il primo lockdown e in particolare 16 nell’aprile 2020. A questi si aggiungo 21 tentati suicidi durante il periodo di isolamento. Lo studio spiega che la maggior parte sono imprenditori.

Le varie associazioni chiedono ai piani alti di seguire una linea per prevenire tali episodi, il tasso di suicidi è in aumento e non c’è più tempo da perdere. Così non si può più andare avanti.