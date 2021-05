Una coppia è stata vittima di un terribile incidente stradale, ieri notte: il giovane alla guida è morto sul colpo, mentre la passeggera è in condizioni gravissime

Ancora sangue sulle strade italiane: ieri sera un altro drammatico incidente ha causato un’altra giovane vittima. Intorno alle 22:30, un ragazzo ha perso la vita in un terribile schianto avvenuto sulla MeBo, l’arteria stradale dell’Alto Adige che collega Bolzano e Merano.

Il ragazzo purtroppo è deceduto sul colpo. Si trattava del guidatore dell’auto, un residente della zona. Al suo fianco c’era una donna e anche lei ha subito l’impatto. La passeggera è stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale di Bolzano. Sul posto sono subito intervenuti i medici della Croce bianca e i Vigili del fuoco. Ma come si è verificato l’incidente?

LEGGI ANCHE -> La Vita in Diretta. Alberto Matano dà la notizia incredibile che tutti stavano aspettando

Terribile schianto: muore un giovane, grave una donna

LEGGI ANCHE -> Schianto in autostrada, muoiono due ragazzi: uno era testimone chiave di un processo

Come riporta il quotidiano L’Adige.it, il sinistro è avvenuto mentre l’automobile percorreva la carreggiata Sud. Più precisamente si è verificato all’altezza dello svincolo che conduce al comune di Lana, poco distante da Merano. La Merano-Bolzano è una superstrada percorsa quotidianamente da circa 36mila veicoli. È la seconda arteria più importante dell’Alto Adige, dopo l’Autostrada del Brennero.

La vettura su cui la coppia viaggiava ha sbandato e poi si è ribaltata. Può essere che l’alta velocità abbia avuto un ruolo determinante nel far perdere il controllo al guidatore. Sembrerebbe infatti che non ci siano altri veicoli coinvolti. Per chiarire questo punto sarà sentita la passeggera, non appena sarà fuori pericolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Saranno i Carabinieri di Bolzano ad indagare per chiarire l’effettiva dinamica dell’incidente. Già ieri sera hanno effettuato i primi rilievi sul luogo della tragedia. Non sembrerebbero esserci testimoni oculari del terribile schianto, quindi oggi si procederà con l’analisi dei video delle telecamere stradali.