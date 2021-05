“Ti amo tantissimo”. Giulia De Lellis e gli auguri per una persona speciale. Oggi Penelope, la nipote dell’influencer, compie due anni

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Ha raggiunto il successo quando nel 2016 ha partecipato a Uomini e Donne per conoscere il tronista Andrea Damante, con cui ha avuto una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di telespettatori che in questi anni hanno continuato a seguirli e a vedere crescere le loro personalità e le loro carriere. Ad oggi non stanno più insieme, le loro vite hanno preso due strade differenti ma il bene è rimasto.

Giulia De Lellis e lo scatto che ha fatto impazzire tutti sul suo profilo Instagram

Giulia negli anni ha raggiunto un successo strepitoso, ha raggiunto traguardi che le sue colleghe non hanno visto neanche lontanamente: quest’anno ha esordito come attrice e tra un mese esatto esordirà anche come conduttrice per il programma “Love Island”. Anche la sua vita sentimentale va a gonfie vele: da quasi un anno è fidanzata con Carlo Beretta, che ha conosciuto quando era ancora impegnata in una relazione con Andrea Damante, con cui si sono lasciati alla fine della scorsa estate.

La sua famiglia però è sempre il bene più prezioso, su questo non c’è dubbio: oggi, infatti, si sta dedicando alla piccola Penelope, la sua ultima nipotina, che ha compiuto due anni.