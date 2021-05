Si conta l’ennesima vittima sul lavoro: questa volta è un operaio 52enne. L’uomo è tragicamente caduto nel vuoto in un cantiere.

Si conta un’altra vittima sul lavoro nella penisola italiana quest’oggi. Un operaio di cinquantadue anni è tragicamente precipitato da un traliccio nel cantiere in cui lavorava. In Lombardia, con la morte di quest’ultima vittima diventano tre i decessi avvenuti sul luogo di lavoro e soltanto negli ultimi quattro giorni. Un drammatico incremento che però sembra ormai riguardare l’Italia intera, e ad ogni ora diventare sempre più allarmante.

La tragedia è avvenuta nei pressi di Tradate, in provincia di Varese. Il cinquantaduenne sarebbe caduto all’improvviso da un’impalcatura alta oltre quattro metri.

Tragica morte di un operaio, un’altra vittima cade nel vuoto sul lavoro

La struttura su cui Marco Oldrati, operaio residente nel comune bergamasco, prestava la sua accortezza ed ha perso la vita, era stata messa appunto per la realizzazione di alcune modifiche ad un centro commerciale situato nella zona. L’operaio, dall’alto della sua posizione, in via in via delle Fornaci, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto in tarda mattinata. L’arrivo dei soccorsi è risultato vano. L’uomo ha infatti ha perso definitivamente conoscenza dopo brevissimo tempo dall’impatto, a causa delle ferite e dello show rivelatosi fatale in seguito all’urto con il terreno.

Al momento stanno indagando sull’accaduto la squadra di Carabinieri del loco ed i responsabili di “Ats Insubria” (Azienda Sanitaria Locale) con sede a Como. Adesso bisognerà aspettare i risultati dell’autopsia per comprendere se si sia trattato di un malore. Accertando al contempo le responsabilità dell’azienda edile di riferimento.

Preoccupa sempre più la situazione delle vittime sul lavoro. Secondo i dati ufficiali, dall’inizio del nuovo anno si sarebbero registrati 27 morti in tre mesi dal gennaio scorso, soltanto nella regione Lombardia. Anche rispetto al 2020 i numero sarebbero molto più elevati.