Valentina Ferragni statuaria in un abito d’oro aperto sul decolleté-FOTO

La Ferragni è bellissima in un abito color oro con un spacco immenso e aperto sul decolleté, è sempre incantevole

Valentina Ferragni è magnifica con un abito oro con spacco vertiginoso e aperto sul lato A. Valentina Ferragni in questo periodo sta avendo molto successo, tra la sua attività su Instagram come influencer e numerosi spot televisivi che la vogliono protagonista. Inoltre la sorella di Chiara Ferragni ha da poco avviato la sua linea di gioielli, con orecchini a forma squadrata, collane e cinture. Un marchio di produzione totalmente Made in Italy.

Valentina Ferragni bellissima in una location mozzafiato

Valentina Ferragni è bellissima in una location in Toscana dove appare in un giardino a bordo piscina. Indossa un abito oro con spacco profondo sulla gamba e aperto sul lato A. Nella didascalia scrive:”Cena speciale fuori”. I commenti sono tantissimi:“Ma la bellezza di questa persona”. “Meravigliosa come sempre vale! Ti distingui sempre”. Oltre ad avere successo con la sua carriera, è fortunata anche in amore. Sta insieme al bel genovese Luca Vezil che di recente le ha fatto una sorpresa bellissima. Le ha regalato una barca proprio coma voleva lei. L’ha acquistata e poi sistemata secondo i desideri della fidanzata. Poi ha bendato Valentina e portata a vedere la sua meravigliosa nuova barca.

L’influencer è apparsa inizialmente confusa e non capiva che la barca appartenesse a lei. Anche la sorella Chiara Ferragni commenta scrivendo:”Piango”. Un momento davvero unico e che fa sembrare Valentina Ferragni indubbiamente tra le fidanzate più fortunate di Instagram. Tutti vorrebbero un fidanzato che organizza delle sorprese così belle e dolci pensando ad ogni dettaglio che può piacere alla ragazza. Tuttavia nella vita di Valentina Ferragni non è tutto rose e fiori, la bella influencer infatti ha recentemente scoperto di avere un problema di salute. Ha spiegato la sua patologia su instagram, spiegando che è una condizione che in realtà colpisce molte ragazze. Si tratta di insulino-resistenza.

La Ferragni ci tiene ad affrontare argomenti anche privati per poter supportare e aiutare anche altre persone. Lei è anche una paladina del body positivity. Si è infatti sempre mostrata con i suoi difetti e imperfezioni senza timore, ma anzi con il coraggio e la forza d’ispirare altre ragazze a non avere paura di mostrarsi così come sono.