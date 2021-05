La splendida ex ragazza di Stefano Laudoni ha pubblicato un video in cui si toglie l’accappatoio…ma sotto cosa c’è?

La fantastica cestista, modella e influecer italiana oggi è stata impegnata in vari shooting per pubblicizzare dei bikini che usciranno tra poco.

Nelle sue IG stories ha caricato i backstage sei servizi fotografici e, nei post, ha condiviso un piccolo spoiler con un video a dir poco pazzesco.

In questa storia di Instagram, la bellissima ex gieffina è in ginocchio sulla sabbia, con indosso un bikini mono – spalla di colore arancione flow.

Ma le sorprese per i fan non sono finite qui: vediamo il video che ha mandato fuori di testa il web intero…

Valentina Vignali: l’accappatoio non c’è più, ma cosa indossa sotto?

La famosissima “Vignalona”, circa due ore fa, ha condiviso con i suoi 2,3 milioni di followers un video in cui si toglie l’accappatoio bianco che indossa, per mostrare il bikini che porta sotto ad esso.

Si tratta di un costume con due pezzi che si uniscono lateralmente, per un effetto semplicemente divino.

La parte superiore è al quanto striminzita e legata al centro da un nodino che lascia intravedere parte delle curve che contiene; mentre la parte inferiore è un semplice slip piuttosto sgambato.

Il post è già virale, con più di 32.000 mi piace e quasi 300 commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti, ad esempio: “Ho zoommato lo ammetto“, “Wow Valentina sei pazzesca“, “Sei stupenda“, oppure “Che meraviglia che sei“.

Non c’è dubbio: la bellezza di Valentina Vignali è insuperabile!