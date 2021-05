Nell’ultimo scatto Emma Marrone infiamma il popolo del web, la posa in pigiama della cantante adesso esige il bis: “Finalmente!”

Una lenta e rilassante mattina di sabato per l’artista canora, Emma Marrone, la quale si mostra nel mentre di una piacevole colazione a base di succo di frutta rosso ed un semplice cornetto. Ma oltre a descrivere i suoi stati d’animo, Emma, sembra voler condividere con i suoi ammiratori l’atteso e desiderato arrivo del weekend. Una pausa dagli impegni e più tardi una gita tra risate e battute con il suo carissimo amico, Silvano Riccardi.

Ma veniamo adesso allo scatto che ha suscitato in men che non si dica una stramba quanto focosa standing ovation di complimenti e proposte nei confronti della celebre cantante fiorentina.

Emma Marrone: bellissima, veste il pigiama ed è “finalmente” sabato

“Ma quindi è sabato?“, chiede Emma scherzosa nella didascalia all’ultima istantanea pubblicata su Instagram questa mattina. Dopo aver approfondito sulle tematiche esistenziali nella giornata di ieri, ed in articolare modo di quelle legate al tempo che qualsiasi essere umano suole trascorrere sotto la doccia, lasciando in evidenza un meraviglioso scatto di una Emma ancora inumidita dalle gocce d’acqua, adesso è la volta di sfoggiare l’outfit notturno per eccellenza.

L’artista ancora sdraiata nel letto, felice del weekend che sancisce il suo inizio, indossa un pigiama molto particolare che è subito nella mira di altrettanto accurati complimenti.

In seguito verrà proposto alla cantante, da parte di un utente al quanto curioso, di “uscire” anche il restante del capo d’abbigliamento. Un’altra schiera di ammiratori invece, si limiterà, a festeggiare con lei l’inizio del sabato mattina rassicurandola sul suo quesito iniziale.