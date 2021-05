Workout weekend: tenersi in forma con Paola di Benedetto

E’ appena iniziato un weekend pieno di sole e calore, come pensate di affrontarlo? Un workout è quello che ci serve, seguiteci

E’ iniziato un nuovo fine settimana e finalmente possiamo concederci qualche sfizio. Passeggiate all’aperto, un aperitivo in centro e una cena fuori. Prima di questo però che ne dite di un workout? Anche per il weekend c’è chi vuole mantenere la linea. Oggi vogliamo proporvi un circuito di Paola di Benedetto. Semplice e veloce, non ve ne pentirete e a fine lezione sarete molto soddisfatti. Pronti? Si parte.

Workout: come si allena Paola di Benedetto

Per il workout non sono necessari pesetti, ma solo tanta voglia di fare. Un tappetino basterà per l’allenamento. Potere farlo in casa o all’aria aperta. In trenta minuti cercate di fare più ripetizioni possibili. Ricordatevi di scaldarvi per almeno dieci minuti così da arrivare caldi al circuito. Pronti? Iniziamo:

Jumping Jack 1 minuto; plank per 30 secondi; Skiier Jack 1 minuto; Squat isometrico per 30 secondi; Skip 1 minuto; Plank+ squat isometrico per 30 secondi.

Dopo il workout, i più temerari potranno terminare l’allenamento con una serie di addominali. Poi lo stretching non deve mai mancare. Almeno dieci minuti per allungare i muscoli.

Se farete le ripetizioni giuste e gli esercizi fatti bene vedrete degli ottimi risultati. L’allenamento costante e un’alimentazione sana vi porteranno al successo. L’estate si avvicina e la prova costume è alle porte, niente paura! Parola di Paola di Benedetto!