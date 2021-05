Aida Yespica e il backstage di fuoco: i fan perdono la testa – VIDEO

Aida Yespica, sensualità esplosiva che investe Instagram. Il video del backstage di fuoco fa impazzire i fan: bellezza più intrigante non esiste

Un regalo mozzafiato quello che Aida Yespica elargisce ai suoi fan nell’ultimo video postato su Instagram. La showgirl è ampiamente seguita sul social, dove vanta il numero di 835 mila followers, per i quali rappresenta un simbolo di sensualità fin dai tempi del suo esordio.

Prima come modella e poi in televisione, il suo primo ruolo di spicco come soubrette e conduttrice avviene tra il 2003 e il 2005 nel programma Bulldozer su Rai 2. Successivamente sono diverse le esperienze televisive di spicco che intraprende, contandone alcune rilevanti anche nell’ambito della recitazione.

Oggi ha 38 anni, ed è la stessa prorompente bellezza venezuelana che posava per i calendari più sexy e acclamati. Oggi ne offre ancora una dimostrazione inoppugnabile con l’ultimo post pubblicato.

LEGGI ANCHE–> Aurora Ramazzotti: gli auguri “dal futuro” per mamma Michelle – FOTO

Aida Yespica, il backstage che blocca Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

LEGGI ANCHE–> “Che tenera”. Ambra Angiolini commossa: sceglie Renga per festeggiare – VIDEO

Inimitabile, Aida Yespica abbatte la “concorrenza” sui social con il video del backstage che infiamma Instagram. Sguardo magnetico in primo piano, offre il suo intrigante viso all’obiettivo con il misurato e sapiente potere seduttivo che possiede.

Sono tre i look proposti, tutti a evidenziare la sua perfetta fisicità dalle forme mozzafiato. Verde menta, nero e rosa: ogni tonalità è ideale per far risplendere il suo fascino. Ma è indossando l’abito in raso fiammante che assume le sembianze di una principessa, personificando in rosso la passione nella sua massima espressione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il sorriso è irresistibile, e la sua bellezza semplicemente incantevole. Impossibile non riguardare il video in ripetizione per tentare di credere ai propri occhi, ed questo è l’effetto che la showgirl esercita ancora sui numerosi fan, per la loro ammirazione.