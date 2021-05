Ecco le ultime novità sulle sorti del programma televisivo ‘Soliti Ignoti’ e sul suo conduttore: la Rai ha deciso che…

Questa edizione della trasmissione televisiva ‘Soliti Ignoti‘ sta per giungere al termine: tornerà come ogni anno a settembre, ma nel frattempo da chi sarà sostituita?

Gli appassionati del programma in onda su Rai1 nella fascia oraria dell’access prime time sono anche piuttosto ansiosi di sapere quando ci sarà l’ultima puntata: avverrà i primi di giugno come L’Eredità di Flavio Insinna o proseguirà fino a fine mese come tutte le altre trasmissioni?

Ciò che si sa per certo è che, come negli anni passati, dalle 20:35 alle 21:20 il programma tv di Amadeus verrà sostituito nella stagione estiva da Techetechete’, cioè una serie di videoframmenti appartenenti a trasmissioni storiche e indimenticabili per la Rai.

Soliti Ignoti, ecco la decisione della Rai per la chiusura di questa edizione…

Questa fantastica trasmissione, in cui compaiono otto identità ignote e varie figure nascoste affinché i concorrenti abbinino le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta, si concluderà con l’inizio della bella stagione, ma non è ancora chiaro il giorno preciso in cui sarà trasmessa l’ultima puntata.

Con la chiusura del programma anche il noto presentatore Amadeus smetterà di condurre, almeno fino a settembre.

Probabilmente ci riserverà delle novità per la prossima stagione, ma è ormai certo che non presenterà nuovamente l’amatissimo Festival di Sanremo, per una sua scelta personale.

I vertici della Rai stanno decidendo in quale settimana di settembre far riprendere il gioco e quale sarà la versione del programma: i concorrenti saranno personaggi del mondo dello spettacolo oppure no?

Non ci resta che aspettare dunque notizie più concrete…