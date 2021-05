Amici, Anbeta Toromani rivelazione assurda: “Perché me ne sono andata”

Anbeta Toromani è stata una delle maggiori ballerine del talent Amici, la sua uscita dal programma ha sconvolto non pochi fan della giovane

Amici 20 si appresta a vedere la fine del programma, tanti ancora una volta i talenti che sfornerà il programma di Maria De Filippi. Vi ricordate però di Anbeta Toromani? La ballerina di origini albanesi partecipò allo show nel 2002 quando ancora si chiamava “Saranno Famosi” aggiudicandosi il secondo posto dopo Giulia Ottonello.

L’artista, oggi 41enne, ha realizzato il suo sogno calcando palchi prestigiosi e interpretando ruoli di rilievo in “Romeo e Giulietta” e “Lo Schiaccianoci”. Proprio nella prima opera teatrale ha conosciuto il suo attuale fidanzato è Alessandro Macario, guest residente del Teatro San Carlo di Napoli.

Capiamo però perché l’artista ha deciso di abbandonare la scuola ed il suo ruolo come docente affermata.

Anbeta da Amici al teatro: Il motivo della lite con Maria

La giovane dopo la sua vittoria venne scritturata nel cast del programma dove rimane per diverse edizioni, nel 2014 è giudice interno e l’anno successivo tutor nella fase serale. Ma quello che in molti non sanno è che Anbeta ha abbandonato la scuola per un duro scontro avvenuto proprio con Maria De Filippi.

La conduttrice infatti accusò la ballerina di aver un atteggiamento molto duro con i suoi allievi: “Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti a un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti. Specie tu, Anbeta, non fare l’Étoile che prende e se ne va”.

Parole molto forti che hanno convinto la ragazza ad allontanarsi definitivamente dalla trasmissione, un colpo molto forte per il suo orgoglio come artista. Ad oggi non si conoscono ancora i rapporti tra Maria e Anbeta, lei comunque è una donna molto realizzata scegliendo la strada del teatro come obiettivo della sua carriera.