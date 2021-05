Arisa e la malattia atroce che la affligge da anni: “Indosso la parrucca”

Arisa ha parlato a cuore aperto della malattia di cui soffre da anni e che ha intaccato i suoi capelli: “Da oggi indosserò la parrucca”

La giudice di Amici sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo. Reduce dall’esperienza di Sanremo, a cui ha partecipato con il brano “Potevi fare di più“, l’artista, all’anagrafe Rosalba Pippa, è attualmente uno dei volti di punta della trasmissione di Maria De Filippi. Assieme a Lorella Cuccarini, Arisa ricopre il ruolo di coach in una delle tre squadre del talent, distinguendosi per il suo talento e la capacità di insegnante. La cantante, di recente, ha avuto il coraggio di parlare di una malattia che la affligge da anni e che le sta causando numerosi danni ai capelli. “Da oggi indosserò la parrucca“, ha ammesso Rosalba, il cui disturbo si sta facendo sempre più serio.

Arisa, la malattia atroce ai capelli: “Indosserò la parrucca”

La malattia che da anni affligge Arisa si chiama “tricotillomania“, un disturbo psicologico che la spinge costantemente a strapparsi capelli e peli. La cantante, che in tutto questo tempo ha cercato di mascherare il suo disturbo tenendo sempre i capelli corti, ora non ha più timore di essere se stessa di fronte al pubblico. “Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso“, ha esordito l’artista in un post, stanca di doversi conformare ai canoni imposti dalla società odierna.

“Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli“, ha poi aggiunto Arisa, ribadendo che tale condizione, oramai, non rappresenta più uno scoglio insormontabile per lei. Il suo desiderio di mostrarsi senza filtri è ora più forte di qualunque altra cosa, anche di eventuali critiche.

I suoi fan, che hanno apprezzato il coraggio e la schiettezza con cui la cantante ha aperto le porte del proprio cuore, non le farebbero mai mancare il loro supporto.