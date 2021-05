Ballando con le Stelle, si mette male per Milly Carlucci: problemi assurdi

La conduttrice di “Ballando con le Stelle” Milly Carlucci quest’anno potrebbe avere qualche problema con il suo storico staff di ballerini. Una vera rivoluzione.

Il talent show di Milly Carlucci Ballando con le Stelle è una delle trasmissioni di punta di Rai 1 che da moltissimi anni allieta i sabati sera di milioni di italiani che amano guardarlo per le splendide coreografie proposte.

Un programma da sempre ricco anche di colpi di scena e grandi emozioni che però nella sua prossima edizione potrebbe avere delle grandi novità proprio per la padrona di casa ed il suo storico staff di ballerini. Vediamo di che si tratta.

Ballando con le Stelle, il sogno del noto ballerino Di Pasquale

Nella puntata di venerdì 23 aprile si Detto Fatto era presente anche il ballerino Simone di Pasquale protagonista da ben 16 edizioni del programma Ballando con le Stelle. Di Pasquale è stato compagno di Natalia Titova per 7 anni e ha sempre entusiasmato però molto per il sorprendente feeling dimostrato con tutte le partner assegnategli dalla produzione. Ma ecco che cosa ha detto sul suo futuro lavorativo in tv che ha sconvolto i fan e la stessa Milly.

Il ballerino è stato ospite di Jonathan e Carla Gozzi nella “Superclassifica Jon”, rispondendo ad alcune curiosità avanzate proprio dal suo interlocutore. Jonathan gli ha infatti ricordato un post postato sulla sua pagina Instagram in cui sembrava volesse annunciare il suo addio alla storica trasmissione di Rai 1.

“Non voglio lasciare la grande famiglia, ma spero di avere un ruolo diverso”. Lui ha parlato della prossima edizione del programma, dicendo che gli piacerebbe fare qualcos’altro, si sente “invecchiato” per continuare su quella strada.

Jonathan gli ha fatto notare che le alternative sono poche per lui: “Se in quel programma non sei ballerino puoi essere solo giudice”. Simone Di Pasquale ha lasciato quindi tutti esterrefatti, chissà come sarà accolta ora la sua provocazione e se per Milly Carlucci deciderà di “avanzarlo di grado”.