Beautiful, anticipazioni puntata 10 maggio: i dubbi di Brooke

Beautiful, anticipazioni 10 maggio: l’intera famiglia Forrester è entusiasta della proposta di matrimonio di Thomas. Brooke non è d’accordo.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Thomas alle prese con il suo piano per riconquistare Hope. Il Forrester ha intenzione di far ingelosire l’ex fidanzata chiedendo a Zoe di sposarlo davanti a Douglas. La reazione del bambino (perfettamente prevedibile, conoscendo il suo attaccamento nei confronti di Hope), potrebbe far capire alla Logan che è ora di fare una scelta. Se vuole stare davvero accanto a Douglas come sostiene ormai da mesi, Hope non può più dividersi tra lui e la nuova famiglia che sta cercando di costruire insieme a Liam e Beth. Nel frattempo anche Liam ha preso una decisione: per quanto sia legato a Steffy e alle bambine, è Hope la donna che ama da sempre. La sua proprietà, dunque, deve essere ricucire il rapporto con lei.

Beautiful, anticipazioni 10 maggio: Hope rassicura Douglas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke non si fiderà di Thomas. Mentre il resto della famiglia accoglierà con grande entusiasmo la proposta di matrimonio del Forrester, la Logan sarà molto sospettosa e si chiederà come sia possibile che il ragazzo abbia già dimenticato Hope. Anche Zoe comincerà ad avere dei dubbi e li comunicherà a Thomas, che tuttavia cercherà di rassicurarla.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Douglas piangerà in camera sua, a lungo consolato da Hope. Il bambino, che sta vedendo la sua presunta famiglia sfasciarsi davanti ai suoi occhi, non riuscirà a trattenere un moto di delusione. Hope, di conseguenza, capirà di dover prendere una decisione per il bene di tutti.