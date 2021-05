Brando Giorgi, la rivelazione scioccante: “Ho rischiato di perdere la vista”

Brando Giorgi aveva fatto preoccupare i fan per l’abbandono improvviso dell’Isola dei Famosi. Ora rivela: “Mi sono operato. Ho rischiato di perdere la vista”

Brando Giorgi torna in televisione dopo i gravi problemi di salute che l’avevano costretto ad abbandonare l‘Isola dei Famosi. L’attore è ospite a Domenica Live insieme alla moglie Daniela. Appare con gli occhiali da sole protettivi (che abbassa solo un attimo) e racconta cosa gli è accaduto. Ecco la sua rivelazione scioccante.

“Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro – spiega Giorgi – Mi si è staccata la retina in tre punti. Ero nel mio bel monolocale in Honduras e dopo 48 ore mi sono ritrovato sul lettino dell’operazione. Ho rischiato di perdere la vista”.

Giorgi, 54 anni, ha accusato problemi a vedere durante la sua permanenza in Honduras. L’occhio destro era totalmente “al buio”. Così ha compreso la gravità della sua condizione e ha preso il primo volo disponibile per Roma. L’interprete ha fatto un viaggio lungo venti ore per poter tornare in Italia.

Dopo la diagnosi, è stato necessario un intervento d’urgenza agli occhi, che è avvenuto al Centro di chirurgia retinica Tolmino, a Torino. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e dopo lo spavento, inizia il percorso di guarigione. Giorgi dovrà stare a riposo e con gli occhiali protettivi ancora per qualche settimana, poi potrà dirsi fuori pericolo.

Un’altra bella notizia arriva in studio durante il collegamento con Annalisa Minetti. La cantante avrebbe dovuto essere in studio, ma è risultata positiva al Covid. In videochiamata annuncia importanti novità per la sua condizione di cecità, grazie alla tecnologia.

La Minetti, ora asintomatica, sorride felice mentre mostra un dispositivo tecnologico che l’aiuterà a “vedere”. “Avrò un auricolare collegato a questa telecamerina posizionata su un paio di occhiali. Mi dirà tutto quello che inquadra l’obiettivo. Mi aiuterà a riconoscere testi, prodotti al supermercato, anche i volti delle persone. Acquisirò un’autonomia che finora non avevo“.