Cashback, c’è una cosa che va assolutamente evitata: rischio squalifica

Cashback, per evitare una brutta sorpresa e per non rischiare la squalifica, c’è una cosa che va assolutamente evitata.

Il Cashback ha sicuramente cambiato diverse cose nel nostro paese. Ad oggi, pagare con le carte di credito, di debito o vari strumenti di pagamento elettronico (tipo App) è diventato la normalità. Tralasciando i rimborsi sui pagamenti effettuati nei negozi fisici, i cittadini italiani stanno “gareggiando” per posizionarsi nei primi 100mila utenti in classifica in modo da ottenere il super premio dei 1.500 euro.

Tra gli 8 milioni di registrati, solo 100mila riusciranno ad ottenere il tanto agognato Super Cashback. La pubblicazione della classifica finale avverrà il giorno 10 luglio: stando ai dati, al momento il numero medio di transazioni che garantirà un buon posizionamento è salito a tre. Tralasciando le “follie” dei furbetti, per evitare spiacevoli sorprese c’è una cosa che va assolutamente evitata.

Cashback, pericolo squalifica: una cosa va assolutamente evitata

Il Cashback non è un sistema perfetto e ci sono diverse falle: alcuni cittadini stanno provando a raggirare il tutto con alcune ‘pazzie’. Per aumentare i rimborsi e per aumentare il numero medio di transazioni giornaliere, alcuni utenti stanno spendendo cifre irrisorie per la benzina (più movimenti per pochi euro).

Lo Stato, anche se manca una norma che disciplini ciò, ha ovviamente intensificato le ricerche per dare la caccia ai cosiddetti “furbetti”. In molti sono già stati esclusi dalla classifica del Super Cashback e il Ministero dell’economia ha già annunciato provvedimenti. Attenzione però: i cittadini rischiano di essere esclusi anche in caso di micro-transazioni di base. Se avete l’abitudine di pagare il caffè al bar o di effettuare pagamenti di 1-2 euro con le carte, rischiate di essere esclusi dalla classifica per il Super premio finale.

Oltre ai furbetti della benzina, c’è anche chi invece sta adottando altri stratagemmi. Qualcuno, infatti, sta pagando con le carte anche buste da 5 centesimi in modo da aumentare il numero di transazioni.