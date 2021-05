Rosalinda Cannavò parla della sua amicizia con Dayane Mello, l’ex gieffina si confessa a Casa Chi. I fan sono senza parole.

Rosalinda Cannavò ieri ha avuto modo di parlare nuovamente di Dayane Mello durante l’intervista a Casa Chi , l’ex gieffina ha portato alla luce una nuova confessione ed ha chiarito una volta per tutte il rapporto con l’ex coinquilina della casa del Grande Fratello Vip.

I fan nell’ascoltare le sue parole sono rimasti increduli ed alcuni heater continuano a discriminarla per i suo aspetto fisico, la Cannavò si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

L’attrice si confessa e pone la parola fine sul capitolo Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha confessato in un’intervista a Casa Chi il suo rapporto con Dayane Mello, l’ex gieffina ha esplicitamente detto: “ci sentiamo”, ma cosa vorrà dire?

I fan sono rimasti alquanto perplessi in quanto pare che tra le due ex inquiline della casa del Grande Fratello non si frequentino, per questo sarebbe un rapporto puramente telefonico in relazione alle dirette.

Rosalinda ha riferito durante l’intervista che è nata una bella amicizia però i fan avrebbero voluto qualcosa di più visto lo strano rapporto che si era creato nella casa più spiata d’Italia. Durante la finale fu proprio la Cannavò ad allontanarsi dalla Mello poiché scossa dalle frecciatine dell’amica.

Ma per quale motivo in rete non ci sono foto della Cannavò e della Mello se è nata una bella amicizia? I dubbi sono sempre di più e i fan sono increduli alla relazione amicale e restano in attesa di un qualsiasi indizio per capire meglio la situazione nebulosa.

Intanto la Cannavò si difende dai leoni da tastiera che la stanno attaccando sui chili in eccesso (anche se è bellissima così com’è) e contemporaneamente si dedica al suo amore Andrea.