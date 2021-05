Domenica In, grandi sorprese nel salotto di Mara Venier: ospiti inaspettati

Parte il conto alla rovescia all’inizio di Domenica In. Il format di Mara Venir prevede per oggi un palinsesto dalle innumerevoli sorprese.

Grandi sorprese oggi a Domenica In. Il format di Mara Venier, come ogni domenica, ha in programma un ricco palinsesto. Tra ospiti in studio e in collegamento, il noto programma targato Rai continua a stupire in queste settimane. Sempre in vetta alla classifica degli ascolti, il contenitore pomeridiano è un classico della tv. Nato nel 1976, puntata dopo puntata, si articola tra interviste, dibattiti e intrattenimento.

Nell’appuntamento odierno si tratteranno tematiche legate all’attualità. In particolare Mara affronterà il tema dell’emergenza sanitaria e dei vaccini. Non mancherà poi omaggio alle mamme, in questa giornata a loro dedicata.

Domenica in: tributo alle mamme, nella giornata dedicata alla loro festa

In onda dalle 14 su Rai 1, la puntata odierna di Domenica In ha in programma ospiti inaspettati. Per quanto riguarda l’intrattenimento e lo spettacolo, Arisa, Vanessa Incontrada, Selvaggi Lucarelli, Francesco Pannofino, interverranno ai microfoni di Mara Venir. In collegamento poi interverrà anche Fabio Fazio.

Per l’attualità sarà poi volta del Vice Ministro della Salute Pierpaolo Silieri e del professore Le Foche. In collegamento interverranno poi il Ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelimini. Presente a distanza Marco Masini che farà un appello in diretta per la ripresa dei concerti.

Durante la puntata poi Mara dedicherà uno spazio anche alla festa della mamma di oggi. In studio tutti gli artisti ricorderanno con emozione la loro figura materna. Sul suo profilo Instragram la conduttrice ha condiviso uno scatto al fianco di sua madre dedicandole dolci parole.

“Mi manchi sempre di più, sai ti ho dedicato un libro perché sei stata una grande mamma”, la dedica di Mara. La madre, malata di Alzhaimer, si è spenta nel 2005. Di recente la conduttrice ha pubblica il nuovo libro dal titolo “Mamma ti ricordi di me”.